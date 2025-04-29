Келлог: Трамп выступает за 30-дневное прекращение огня на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский лидер выступает за введение на Украине 30-дневного прекращения огня с возможностью продления. Такое предложение выдвигала Украина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить. Если посмотреть на все, с чем готовы работать украинцы, то теперь дело за россиянами, за Путиным. Я думаю, мы близки»,— сказал Кит Келлог в эфире Fox News.

28 апреля Владимир Путин сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. В его заявлении говорилось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. МИД Украины в ответ заявил, что поддерживает долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что такое предложение Москва рассматривает как условие для прямых переговоров с Киевом. При этом Россия выступает за начало диалога с Украиной без предварительных условий.

О позиции США по урегулированию конфликта — в материале «Ъ» «Ему твердят, и он твердеет».

Лусине Баласян