Лавров возложил ответственность за кризис ВТО на Запад

Страны БРИКС призывают продолжать реформу международных финансово-валютных институтов и Всемирной торговой организации (ВТО), в частности. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, отвечая на вопрос «Ъ» на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел БРИКС в Бразилии. Он возложил ответственность за расшатывание финансовых институтов на страны «коллективного Запада».

По словам Сергея Лаврова, реформа международных финансовых институтов назрела в связи с тем, что большинство организаций поддерживали «деструктивный характер действий стран коллективного Запада». Министр отметил, что «в попытке сохранить ускользающее доминирование и продолжать получать выгоды за чужой счет западное меньшинство расшатывает финансовую архитектуру».

Глава МИД РФ при этом отметил, что сами принципы, которые закреплены в основе ВТО, «наверняка отвечали бы интересам всех государств, если бы соблюдались полностью». «Но дело в том, что эти принципы не соблюдаются»,— сказал он.

Одна из проблем, считает министр, заключается в том, что работа ключевого органа по урегулированию споров многие годы блокировалась. Это происходило «прежде всего по инициативе США, которые не хотят, чтобы этот орган рассматривал справедливые претензии, предъявляемые США в связи с протекционистскими и прочими незаконными мерами», уверен господин Лавров.

Цель же реформирования заключается не в том, чтобы перечеркнуть принципы равноправия, взаимной выгоды и честной конкуренции, пояснил дипломат. Это делается для того, чтобы укрепить их и договориться об их исполнении, чтобы никто их не нарушал. По словам господина Лаврова, «это очень четко сформулировано» в заявлении по итогам встречи глав МИДов БРИКС.

Заседание министров иностранных дел БРИКС состоялось в Рио-де-Жанейро 28–29 апреля под председательством Бразилии.

Анастасия Домбицкая