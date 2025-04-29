На участников СВО приходится до 10% покупок в новом жилье Ленобласти

Каждую десятую квартиру в новостройках Ленобласти покупают участники СВО и члены их семей, сообщает РБК Петербург со ссылкой на коммерческого директора ГК «А101» Марию Орлову.

По словам госпожи Орловой, кто-то покупает квартиру для личного проживания, кто-то – для будущего инвестирования. В частности, как жилье для детей. Чаще всего сделки оформляют жены военнослужащих, представляющие их интересы.

Как отмечает замглавы Минстроя Никита Стасишин, местные девелоперы одними из первых ввели скидки на покупку квартир для участников спецоперации. Военнослужащие на данный момент стали самой крупной и платежеспособной категорией приобретателей недвижимости.

Средняя стоимость квартир на первичном рынке региона по итогам марта достигла 7 млн рублей. Ленобласть на текущий момент является одним из лидеров по вводу жилья по итогам 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самую дешевую квартиру в городе Мурино, который является пригородом Петербурга, можно приобрести за 2,8 млн рублей. За эти деньги покупатель получает студию площадью 20 кв. м.

Андрей Маркелов