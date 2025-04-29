Почти 3 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Мурино в апреле

Самая дешевая квартира-студия в Мурино площадью 20 кв. м обойдется покупателю в 2,8 млн рублей. Об этом сообщили эксперты агентства недвижимости «Запстрой», проанализировавшие рынок новостроек в ближайшем пригороде Петербурга в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На текущий момент там продают 2935 объектов на первичном рынке недвижимости. Основной объем предложения представлен однокомнатными квартиры. Самая дешевая «однушка» в Мурино стоит 4,1 млн рублей. За эти деньги можно приобрести 30 кв. м.

На рынке двух и трехкомнатных квартир представлены 736 объектов. Самая дорогая квартира в новостройке выставлена за 19,6 млн рублей. Это «трешка» площадью 95 кв. м. Объект находится на последнем этаже 16-этажного ЖК, который будет сдан в конце 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в декабре 2024 года завершилось строительство последнего долгостроя в Ленобласти – ЖК «Тридевяткино царство» в Мурино. Ключи от квартир получили 1346 обманутых дольщиков.

Андрей Маркелов