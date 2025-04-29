В Москве задержали экс-главу калининградской «Фестивальной дирекции» Ольгу Акопову

Экс-главу автономной некоммерческой организации (АНО) «Фестивальная дирекция» Калининградской области Ольгу Акопову задержали в Москве по подозрению в присвоении в особо крупном размере средств из Фонда президентских инициатив. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Другие подробности источник информагентства уточнять не стал. Официальных комментариев по поводу случившегося на данный момент также не поступало.

АНО «Фестивальная дирекция» — организация, учрежденная в 2019 году министерством по культуре и туризму 39-го региона. Согласно информации с сайта АНО, его деятельность направлена на создание условий для эффективного развития сфер культуры, искусства и туризма в Калининградской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что чиновника «Мостотреста» задержали за покушение на получение взятки в 1,26 млн рублей.

Дарья Астанина