Amazon не будет указывать долю импортной пошлины в цене товаров

Компания Amazon опровергла появившиеся сегодня, 29 апреля, слухи о том, что она намерена указывать на ценниках, какую сумму к стоимости товара добавили введенные президентом Дональдом Трампа импортные пошлины. Как сообщает Reuters, эти сообщения вызвали резкую критику в Белом доме.

В Amazon агентству Reuters заявили, что никогда ничего подобного не собирались делать и ни на одном из сайтов компании об этом не говорится. «Отдел, который занимается обслуживанием нашего магазина сверхнизких цен Amazon Haul, обсуждал идею указания импортных пошлин на отдельных товарах»,— пояснили в пресс-службе компании, добавив, что это не было сделано.

Информация о якобы имеющихся планах Amazon указывать пошлины на товары появилась утром 29 апреля на сайте Punchbowl News. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга для прессы заявила, что «это враждебный и политический акт со стороны Amazon».

Алена Миклашевская