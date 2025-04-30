На ремонт общежития медицинской академии в Казани направят еще 396,2 млн рублей
На капремонт здания общежития № 2 Казанской государственной медицинской академии выделят 396,2 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.
Ремонтные работы здания общежития пройдут в три этапа: первый должен завершиться до 21 ноября 2025 года, а последний — до 26 ноября 2027 года. В качестве источника финансирования будут использованы субсидии из федерального бюджета. Контракт будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Ранее на ремонт общежития Казанской государственной медицинской академии уже выделяли 396,2 млн рублей.