На ремонт общежития медицинской академии в Казани направят еще 396,2 млн рублей

На капремонт здания общежития № 2 Казанской государственной медицинской академии выделят 396,2 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Ремонтные работы здания общежития пройдут в три этапа: первый должен завершиться до 21 ноября 2025 года, а последний — до 26 ноября 2027 года. В качестве источника финансирования будут использованы субсидии из федерального бюджета. Контракт будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Ранее на ремонт общежития Казанской государственной медицинской академии уже выделяли 396,2 млн рублей.

Диана Соловьёва