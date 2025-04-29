Орешкин оценил масштаб экономического влияния БРИКС

БРИКС является не только объединением стран, но и важным двигателем всей мировой экономики, убежден заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Он напомнил, что в начале XXI века доля БРИКС в мировой экономике составляла всего 25%, а по последним подсчетам, превысила 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что очень важно, БРИКС — это не объединение против кого-то. Главные принципы, на которых работает эта организация,— это принципы консенсуса. То есть ни одно решение здесь не принимается, если хоть одна страна выступает против»,— отметил господин Орешкин во время открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

По его словам, БРИКС разрабатывает большое количество разнонаправленных инициатив. Это позволяет учитывать интересы каждого участника объединения, заключил Максим Орешкин.

Главы МИДов стран БРИКС 28–29 апреля провели первую в этом году встречу министерского уровня в Бразилии. В центре обсуждения сторон — вопросы развития искусственного интеллекта, использования национальной валюты в торговле и борьбы с бедностью.

Подробности — в материале «Ъ» «Первым делом Украина».