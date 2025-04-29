В Татарстане уровень инфляции за год поднялся до 11,10%. Об этом сообщает Национальный банк по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Годовая инфляция в Татарстане составила 11,10%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Годовая инфляция в Татарстане составила 11,10%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Больше всего за последние 12 месяцев подорожали продукты питания и услуги.

За март 2025 года цены в республике выросли на 0,58%. Сильнее всего за месяц подорожали услуги. Стоимость продовольствия за месяц также выросло в цене. При этом, по сравнению с февралем подешевели непродовольственные товары.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год на 10% вырос индекс потребительских цен. В целом товары стали дороже на 8% за 2024 год и на 1,1% за январь. Базовый индекс потребительских цен составил +10,1% год к году и +1,4% с декабря по январь.

Дарья Сайфиева