В Татарстане за год на 10% вырос индекс потребительских цен

В Республике Татарстан с января 2024 года индекс потребительских цен вырос на 10%, а с декабря — на 1,56%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

За год цены на плодоовощную продукцию и услуги выросли на 13%, а с декабря — на 2,5%. Продовольственные товары подорожали на 12,4% за год и на 1,6% с декабря 2024 года. Непродовольственные товары увеличились в цене до 5,4% за год и на 0,6% с декабря.

В целом товары стали дороже на 8% за 2024 год и на 1,1% за январь.

Базовый индекс потребительских цен составил +10,1% год к году и +1,4% с декабря по январь.

Ранее сообщалось, что в Татарстане подешевели бананы, морковь и рис.

Артём Дергунов