Путин: РФ готова создать производство беспилотных систем вместе с Белоруссией

Президент Владимир Путин подтвердил готовность России сотрудничать с Белоруссией по производству беспилотных систем (БС). Для этих целей специалисты из двух стран смогут заложить завод и лабораторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Это очень важно прежде всего для экономики, логистики»,— подчеркнул глава государства на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Волгограде. По словам господина Путина, стороны будут расширять промышленную кооперацию, в том числе в авиационной сфере.

«У нас есть договоренности по авиастроению, нам удалось сохранить часть авиационной промышленности. Здесь есть тоже, над чем можно работать: и небольшой самолетик, и кооперация по среднемагистральным самолетам»,— добавил российский президент.

Лидеры двух стран прилетели в Волгоград, чтобы поучаствовать в мероприятиях к 80-летию Победы. Ранее господа Путин и Лукашенко посетили Мамаев курган и музей-панораму «Сталинградская битва».

Подробнее о перспективах оборонной промышленности России читайте в материале «Ъ».