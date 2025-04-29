Путин и Лукашенко посетили Мамаев курган

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко встретились в Волгограде, где посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. «РИА Новости» передает, что они перемещались по городу на одном автомобиле Aurus и пообщались «на ногах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы к могиле советского маршала Василия Чуйкова. Ранее там уточняли, что в Волгограде президенты России и Белоруссии также выступят на пленарном заседании форума «Великое наследие — общее будущее». Он организован по инициативе парламентского собрания Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также проведут отдельную встречу. Кремль сообщал, что на ней они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства.