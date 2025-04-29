Ростовский суд вынес приговор обвиняемому в попытке отравления военных летчиков

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Егора Семенова, которого обвиняли в попытке отравить российских военных летчиков в Армавире. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

По версии следствия, 34-летний фигурант, выполняя заданию спецслужб Украины, добавил лекарственный препарат «Кордиамин» в торт и алкоголь на банкете российских летчиков, отмечавших юбилей своего выпуска в Армавире. Довести преступный замысел до конца Семенову не удалось: военные не стали пробовать угощения от неизвестного отправителя и обратились в правоохранительные органы. В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину.

Приговором суда Семенов признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что гособвинтель предлагал назначить подсудимому в виду исключительной общественной опасности преступления наказание в виде лишения свободы пожизненно в колонии особого режима.

Константин Соловьев