Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемого в попытке отравления летчиков

В Южном окружном военном суде в Ростове обвиняемому в попытке отравить российских военных летчиков в Армавире Егору Семенову запросили пожизненный срок. Ожидается, что сторона защиты выступит в прениях на следующем заседании, назначенном на 18 марта.

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Как сообщил «Ъ-Ростов» начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Игорь Касьяненко, в прениях сторона государственного обвинения предложила признать фигуранта виновным в совершении теракта и в государственной измене и назначить ему в виду исключительной общественной опасности преступления наказание в виде лишения свободы пожизненно в колонии особого режима.

По версии следствия, 34-летний Егор Семенов, действуя по заданию украинских спецслужб, добавил лекарственный препарат «Кордиамин» в торт и алкоголь, предназначенные для банкета летчиков, отмечавших юбилей своего выпуска в Армавире. Однако военные не стали пробовать угощения от неизвестного отправителя и обратились в правоохранительные органы. Семенов полностью признал свою вину.

Кристина Федичкина