Шлем гонщика Айртона Сенны продан за рекордную сумму

Шлем бразильского гонщика «Формулы-1» Айртона Сенны продан на аукционе за рекордные 720 тыс. ($966 тыс.). Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на аукционный дом RM Sotheby`s.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RM Sotheby'S Фото: RM Sotheby'S

В этом шлеме в 1992 году на квалификации Гран-при Бельгии Сенна, представлявший тогда команду McLaren, помог cвоему сопернику французу Эрику Комасу из Ligier после аварии на трассе. Болид Комаса врезался в барьер на повороте, пилот потерял сознание. Его нога осталась прижатой к педали газа, а двигатель автомобиля продолжал работать (топливо продолжало поступать, что создавало угрозу взрыва). Сенна, проезжая мимо места аварии, остановил свой автомобиль и выбежал на трассу, чтобы оказать помощь сопернику. Он отключил двигатель и поддерживал голову Комаса до прибытия врачей. Француз позже говорил, что Сенна спас ему жизнь. Гран-при Бельгии выиграл Михаэль Шумахер, на тот момент представлявший Benetton-Ford. Это была его первая победа в гонках «Формулы-1». Айртон Сенна финишировал пятым.

По данным организаторов аукциона, ранее рекордная сумма была выручена за шлем пилота Ferrari Шарля Леклера, в котором он принял участие в Гран-при Монако 2023 года (262,7 тыс. или около $352 тыс.).

Сенна является трехкратным чемпионом «Формулы-1» (1988, 1990, 1991). В 1994 году он погиб, попав в аварию на Гран-при Сан-Марино. Ему было 34 года.

Таисия Орлова