Судьи расплачиваются за стройку

В Краснодарский краевой суд направлена апелляционная жалоба по делу о взыскании 50 млн руб. с бывшего председателя крайсуда Александра Чернова и трех его знакомых. Адлерский суд Сочи 28 марта удовлетворил иск прокуратуры о компенсации муниципалитету убытков, причиненных самовольным возведением многоэтажного дома на Курортном проспекте. Экс-глава краевого суда отрицает, что имел отношение к строительству, однако другие ответчики и свидетели признают, что проектом руководил лично Александр Чернов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (2015 год)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС Бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов (2015 год)

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Решение Адлерского районного суда Сочи от 28 марта о взыскании денежных средств в сумме 50 млн руб. с бывшего председателя Краснодарского крайсуда Александра Чернова и еще трех жителей Сочи в ближайшее время не вступит в силу — один из ответчиков подал апелляционную жалобу. По данным “Ъ”, судебный акт оспаривает именно господин Чернов, поскольку соответчики Владимир Бахметьев (экс-председатель Хостинского райсуда), его родственница Елена Сухарева и предприниматель Лиана Сырцова не возражают против удовлетворения иска прокуратуры.

Ранее “Ъ” писал о том, что прокурор Сочи Вячеслав Овечкин, действуя в защиту интересов города-курорта, обратился в суд с заявлением о солидарном взыскании с Александра Чернова, Владимира Бахметьева, Лианы Сырцовой и Елены Сухаревой убытков муниципалитета, причиненных самовольным строительством семиэтажного дома на Курортном проспекте (Хостинский район).

По мнению надзорного ведомства, в результате незаконного возведения жилья городским властям пришлось нести затраты на создание социальной инфраструктуры.

Александр Чернов не участвовал в рассмотрении дела 28 марта, его представители просили суд оставить иск без удовлетворения, ссылаясь на отсутствие взаимосвязи между действиями ответчика и убытками муниципалитета. Кроме того, экс-председатель крайсуда указывал на отсутствие доказательств того, что мэрия понесла какие-либо затраты в связи с введением в эксплуатацию многоэтажки. По данному вопросу суд согласился с доводами прокуратуры о том, что образовательные, медицинские и спортивные организации Сочи работают с предельной нагрузкой, потому бесконтрольная застройка города-курорта неизбежно влечет дополнительные расходы бюджета.

Что касается причастности Александра Чернова к строительству дома на Курортном проспекте, то Елена Сухарева заявила, что она лишь формально числилась владелицей объекта, фактически многоквартирный дом и все помещения в нем являлись собственностью главы крайсуда, а затем были реализованы покупателям. Экс-судья Владимир Бахметьев подтвердил, что он передал фактически принадлежащий ему участок Александру Чернову под застройку на условии оплаты после завершения строительства. Лиана Сырцова сообщила суду, что занималась продажей квартир в доме на Курортном проспекте, но деньги по сделкам не получала и цену не устанавливала — эти функции осуществлял лично Александр Чернов.

В качестве свидетеля в процессе выступила Светлана Новикова, бывшая гражданская супруга Александра Чернова, которая заявила, что финансированием работ по строительству дома на Курортном проспекте занимался сам господин Чернов за счет личных средств, вырученных от предпринимательской деятельности.

По словам госпожи Новиковой, он обладал значительными финансовыми ресурсами, сформировавшимися за счет доходов от предпринимательской деятельности, в том числе от перепродажи недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи и Геленджике.

Кроме того, по утверждению экс-супруги Александра Чернова, высокопоставленный судья получал дивиденды от участия в ресторанном бизнесе (сочинская компания «Бар Рубин») и в агробизнесе (сельхозпредприятие «Дмитриевское»), а также от деятельности аквапарка в Анапе. Сейчас активы господина Чернова арестованы по иску Генпрокуратуры, которая добивается обращения в доход РФ имущества, полученного им в обход антикоррупционного законодательства. Иск Генпрокуратуры рассматривает Красногорский городской суд Московской области, следующее слушание пройдет 14 мая.

Анна Перова, Краснодар