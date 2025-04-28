В Новороссийске ограничили движение маломерных судов из-за военных учений

Власти Новороссийска сообщили о запрете выхода маломерных судов и плавсредств на акваторию Цемесской бухты в период проведения военных стрельб. Об этом информирует пресс-служба городской администрации.

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Ограничение касается всех судов, не задействованных в обеспечении функционирования объектов транспортной инфраструктуры морского порта. Под запрет попали суда без регистрации, спортивные и прогулочные плавсредства, надувные лодки, гидроциклы, виндсерфинг и их аналоги.

Кроме того, в период учений запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски.

Очередные стрельбы в акватории морского порта состоятся 29 апреля. Для безопасности отдельных участков бухты вводятся временные ограничения на передвижение плавсредств.

Саркис Айвазян