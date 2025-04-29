Reuters: Китай отказался от 125-процентных пошлин на этан из США

Власти Китая отменили пошлины на импортируемый из США этан. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в апреле Китай наложил на этот вид импортируемого сырья пошлины в размере 125% в ответ на ужесточение тарифной политики в отношении Китая со стороны администрации Дональда Трампа.

Как отмечает Reuters, Китай закупает почти половину экспортируемого США этана. Решение об отмене пошлин облегчит ситуацию для китайских импортеров, в числе которых компании Satellite Chemical, SP Chemicals, Sinopec, Sanjiang Fine Chemical, Wanhua Chemical Group.

Ранее Китай вывел ряд американских товаров из-под своих пошлин в 125%. В числе этих товаров некоторые виды интегральных микросхем и чипов, медицинской техники, химикаты для промышленности.

Как Дональд Трамп сблизил Китай с Евросоюзом — в материале «Ъ».

Алена Миклашевская