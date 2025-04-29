За добросовестный труд: донские шахтеры удостоены федеральных наград

Восьми специалистам угольной промышленности Ростовской области присвоено звание "Лучший шахтер РФ". Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Юрлов, Коммерсантъ Фото: Владимир Юрлов, Коммерсантъ

Почетного звания удостоены сотрудники трех предприятий региона. От АО «Шахтоуправление Обуховская» награждены горный мастер Владимир Бутов, начальник участка по добыче угля Олег Велько и замначальника участка обогатительной фабрики Валентин Лещенко.

ООО «Шахтоуправление Садкинское» представляют электрослесарь Владимир Золотов, машинист подземных установок Василий Пишванов, подземный горняк Иван Ревнивцев и горнорабочий очистного забоя Олег Чернов. Также в список награжденных вошел горный мастер АО «Донской Антрацит» Сергей Журий.

В документе отмечается, что основанием для присвоения званий стали «заслуги в угольной промышленности и многолетний добросовестный труд».

Шахтерская профессия сопряжена с высоким риском. Так, 15 апреля 2025 года на шахте «Садкинская» произошел обвал породы. Тогда эвакуировали 75 человек, а двое горняков оказались под завалами. Спасательная операция продолжалась сутки, в результате шахтеры не пострадали. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Валентина Любашенко