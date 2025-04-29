Глава Ижевска прокомментировал ценообразование дорожного ремонта в городе

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал ценообразование дорожного ремонта в городе, ответив на подсчеты местного жителя о затратах 92 млн руб. на 1 км дороги. Градоначальник отметил во время прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 29 апреля, что дорожный ремонт «мерить километрами точно нельзя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«К каждому участку нужно подходить индивидуально. Нужно внимательно погружаться в расценки в зависимости от улицы, которую мы делаем»,— ответил глава Ижевска. Мэр подчеркнул, что в проект входит не только проезжая часть, но и пешеходные дорожки, газоны, тротуары, парковки, остановки, посадочные площадки и водоотводные канавы.

Напомним, всего в 2025-м в городе планируется отремонтировать 29 дорожных объектов протяженностью 32,5 км. Финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и за счет средств республиканского бюджета превысит 3 млрд руб. Среди прочего, дорожный ремонт затронет Воткинское шоссе на участке от ул. Буммашевской до ул. Строителей, несколько зон ул. 10 лет Октября и ул. 50 лет ВЛКСМ, дорогу у ипподрома.