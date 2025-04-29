Количество вакансий с упоминанием AI в России превысило 4,2 тыс. за год

Российский рынок труда продолжает демонстрировать рост интереса к специалистам, которые владеют навыками использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). По данным компании TECNO и рекрутингового сервиса hh.ru, за минувший год число вакансий с упоминанием AI превысило 4 200. Некоторые отрасли выросли более чем вдвое.

«Такая динамика указывает на усиливающийся интерес бизнеса к ИИ-проектам и увеличение числа задач, связанных с его внедрением»,— говорится в исследовании.

Наиболее активными остаются IT-сфера (свыше 1,7 тыс. объявлений), финансовый сектор (около 1 тыс.) и сфера образования (более 300). Количество вакансий с AI-компетенциями в девелопменте выросло на 136%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый пятый петербуржец боится увольнения по вине искусственного интеллекта.

Дарья Астанина