Пробку на трассе М-5 «Урал» предлагают объезжать через Екатеринбург и Оренбург

ФКУ УПР ДОР «Южный Урал» предлагает объезжать федеральную трассу М-5 «Урал» в Челябинской области, где образовалась 80-километровая пробка от Трехгорного до Аши, через Екатеринбург и Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Уехать из Челябинска в Казань и Уфу можно через Екатеринбург, Пермь, Ижевск и Набережные Челны. Добираться до Самары сейчас рекомендуют через Магнитогорск, Орск, Оренбург и Бузулук. В пресс-службе учреждения отмечают, что эти пути объезда в первую очередь предназначены для дальнобойщиков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-16 апреля на участке федеральной трассы М-5 в Челябинской области из-за ремонта дороги и обилия машин образовалась пробка длиной около 80 км. Скорость потока машин на проблемном участке составляет 15-30 км/ч. По данным пресс-службы ФКУ УПР ДОР «Южный Урал», в апреле интенсивность транспортного потока в регионе в восемь-десять раз превысила расчетную (достигает 30-35 тыс. автомобилей). Также обстановка на дороге ухудшается из-за грузовиков, которые разрушают непросохшую после зимы трассу.

Виталина Ярховска