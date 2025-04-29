Работница производства попала в реанимацию после наезда фуры в Гатчине

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту ДТП с наездом на пешехода в Гатчинском районе. Телефонограмма о происшествии поступила в правоохранительные органы накануне, 28 апреля, в начале девятого вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, стало известно, что на территории производства по адресу: проспекте Энергетиков, 2, в Гатчине водитель фуры, отъезжая от зоны погрузки, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 33-летнюю женщину.

В результате пострадавшую госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации. Все подробности произошедшего в настоящий момент устанавливаются, отметили в полиции.

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Андрей Цедрик