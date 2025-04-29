«Исраэль Айом»: на «оборонном» предприятии в Иране произошел мощный взрыв

В Исфахане на заводе компании, связанной с Верховным cоветом национальной безопасности Ирана и производителями БПЛА, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает израильское издание «Исраэль Айом» со ссылкой на иранский оппозиционный телеканал Iran International.

Как сообщается, факт взрыва на заводе компании Avanar Parsian уже подтвердило Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Исфахан. Оно говорит об одном погибшем и нескольких раненых. Причины взрыва не раскрываются.

На сайте компании говорится, что она занимается производством и продажей фейерверков и динамита. Там же указано, что ее работа контролируется Верховным советом национальной безопасности страны. Источники Iran International настаивают, что компания связана с компанией Iran Aircraft Industries, крупным производителем БПЛА.

Взрыв привлек особое внимание, поскольку произошел буквально через несколько дней после взрыва в порту Шахид-Раджаи, в результате которого погибло 25 человек, а 1139 было ранено. Тогда The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что взрыв мог произойти из-за перхлората натрия, используемого в твердом ракетном топливе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский порт разрушен грузом».

Виктор Буй