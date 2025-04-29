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Коммерсантъ FM
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«Исраэль Айом»: на «оборонном» предприятии в Иране произошел мощный взрыв

В Исфахане на заводе компании, связанной с Верховным cоветом национальной безопасности Ирана и производителями БПЛА, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает израильское издание «Исраэль Айом» со ссылкой на иранский оппозиционный телеканал Iran International.

Как сообщается, факт взрыва на заводе компании Avanar Parsian уже подтвердило Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Исфахан. Оно говорит об одном погибшем и нескольких раненых. Причины взрыва не раскрываются.

На сайте компании говорится, что она занимается производством и продажей фейерверков и динамита. Там же указано, что ее работа контролируется Верховным советом национальной безопасности страны. Источники Iran International настаивают, что компания связана с компанией Iran Aircraft Industries, крупным производителем БПЛА.

Взрыв привлек особое внимание, поскольку произошел буквально через несколько дней после взрыва в порту Шахид-Раджаи, в результате которого погибло 25 человек, а 1139 было ранено. Тогда The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что взрыв мог произойти из-за перхлората натрия, используемого в твердом ракетном топливе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский порт разрушен грузом».

Виктор Буй

Фотогалерея

Последствия взрыва в порту Ирана

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Мотоциклисты проезжают через завалы

Мотоциклисты проезжают через завалы

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / AP

Дым после взрыва в порту

Дым после взрыва в порту

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Пожарные работают на месте взрыва

Пожарные работают на месте взрыва

Фото: Mahdi Nori / Fars News agency / AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан наблюдает за последствиями взрыва из своего самолета

Президент Ирана Масуд Пезешкиан наблюдает за последствиями взрыва из своего самолета

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Местные жители несут раненного мужчину

Местные жители несут раненного мужчину

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил пострадавших после взрыва

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил пострадавших после взрыва

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Пожарный самолет над местом взрыва

Пожарный самолет над местом взрыва

Фото: Mahdi Nori / Fars News agency / AP

Спасатели работают на месте происшествия

Спасатели работают на месте происшествия

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Люди на месте взрыва

Люди на месте взрыва

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца несут пострадавшего

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца несут пострадавшего

Фото: IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY / Handout / Reuters

Спасатели несут раненого

Спасатели несут раненого

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Дым от пожара, начавшегося после взрыва

Дым от пожара, начавшегося после взрыва

Фото: Reuters

Дым поднимается после взрыва

Дым поднимается после взрыва

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

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Мотоциклисты проезжают через завалы

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / AP

Дым после взрыва в порту

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Пожарные работают на месте взрыва

Фото: Mahdi Nori / Fars News agency / AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан наблюдает за последствиями взрыва из своего самолета

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Местные жители несут раненного мужчину

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / AP

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил пострадавших после взрыва

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

Пожарный самолет над местом взрыва

Фото: Mahdi Nori / Fars News agency / AP

Спасатели работают на месте происшествия

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Люди на месте взрыва

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца несут пострадавшего

Фото: IRANIAN RED CRESCENT SOCIETY / Handout / Reuters

Спасатели несут раненого

Фото: Mohammad Rasoul Moradi / IRNA / WANA / Reuters

Дым от пожара, начавшегося после взрыва

Фото: Reuters

Дым поднимается после взрыва

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

Спасатели из Иранского Красного Полумесяца

Фото: Iranian Red Crescent / WANA / Reuters

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