В Татарстане на ремонт 15 км дорог направят 800 млн рублей

В Набережных Челнах, а также в Актанышском, Мензелинском и Муслюмовском районах Татарстана планируют отремонтировать участки дорог общей протяженностью более 15 км. Общая стоимость проектов составляет около 800 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

В Набережных Челнах планируется обновить дорожное покрытие на 3,1 км в промышленно-коммунальной зоне (улица в документах не уточняется), нанести разметку протяженностью 574,8 км и устранить колейность на площади 37 тыс. кв. м. Общая стоимость работ — 580 млн руб. Работы планируется завершить до 5 ноября 2025 года.

Кроме того, до 31 октября 2025 года планируется завершить капитальный ремонт 12 км дорог в трех районах республики. В Актанышском районе модернизируют почти 3,72 км уличной сети, в Мензелинском — около 3,27 км, в Муслюмовском — 5,08 км. Стоимость проекта составит почти 220 млн руб.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Источник финансирования — республиканский бюджет.

Анар Зейналов