FIG одобрила нейтральный статус 11 российским гимнасткам

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус 11 спортсменкам сборной России по художественной гимнастике, сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В число гимнасток, получивших нейтральный статус, вошли Александра Борисова, Мария Борисова, Милена Букина, Анна Вакуленко, Анастасия Иванова, Каролина Пахтусова, Ксения Савинова, Полина Семенова, Арина Ткачук, Виктория Чумакова и Ульяна Янус.

С 1 января 2024 года FIG допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 5 апреля 2025 года в Федерации гимнастики России заявили, что спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут участвовать в ближайших турнирах под эгидой FIG из-за «необоснованных и предвзятых отказов» спецкомитета организации в допуске россиян на соревнования.

Таисия Орлова