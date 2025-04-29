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Коммерсантъ FM
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FIG одобрила нейтральный статус 11 российским гимнасткам

Международная федерация гимнастики (FIG) выдала нейтральный статус 11 спортсменкам сборной России по художественной гимнастике, сообщается на сайте организации.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В число гимнасток, получивших нейтральный статус, вошли Александра Борисова, Мария Борисова, Милена Букина, Анна Вакуленко, Анастасия Иванова, Каролина Пахтусова, Ксения Савинова, Полина Семенова, Арина Ткачук, Виктория Чумакова и Ульяна Янус.

С 1 января 2024 года FIG допустила российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 5 апреля 2025 года в Федерации гимнастики России заявили, что спортсмены, получившие нейтральный статус, не будут участвовать в ближайших турнирах под эгидой FIG из-за «необоснованных и предвзятых отказов» спецкомитета организации в допуске россиян на соревнования.

Таисия Орлова

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