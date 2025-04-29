Уолц призвал Россию и Украину заключить мир, пока Трамп «не потерял терпение»

Cоветник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что проходившие последние недели переговоры по Украине привели к пониманию того, как достичь мира между Россией и Украиной. По его словам, действия президента США Дональда Трампа позволили начать переговорный процесс, но его терпение может закончиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение»,— написал Майк Уолц в статье для National Interest.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что, если Москва и Киев не примут предложение Вашингтона по урегулированию конфликта, американская сторона выйдет из переговорного процесса. Дональд Трамп, комментируя эту возможность, призывал дождаться результатов текущих переговоров.

О позиции США по конфликту — в материале «Ъ» «И ни друг, и ни враг, а Трамп».

Лусине Баласян