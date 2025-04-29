Уровень воды в Оби в Нижневартовском районе достиг 706 см

Уровень воды в реке Обь в Нижневартовском районе Югры (ХМАО) сегодня, 29 апреля достиг 706 см, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За сутки вода поднялась на 23 см. В прошлом году 29 апреля уровень воды в этой точке достигал 448 см, при этом за сутки он вырос на 58 см.

Сейчас в Нижневартовском районе работает круглосуточно Охтеурская переправа, переправа ООО «ЕТК» работает по возможности. Закрыты Большетарховская переправа и ООО «СК Обьсервис».

Отметка опасного явления на реке Обь в районе Нижневартовска составляет 980 см. Напомним, за прошлые сутки уровень воды вырос на 31 см и составил 683 см.

Анна Капустина