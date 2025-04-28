Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска достиг 683 см

Уровень воды в Оби в районе Нижневартовска (ХМАО — Югра) сегодня, 28 апреля, достиг 683 см. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в отделе гидрологии Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За сутки уровень воды в реке увеличился на 31 см. Отметка опасного явления в этом месте находится на уровне 980 см.

Напомним, метеорологи «Администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» прогнозировали уровень рек в Тюменской области в основном выше нормы. В частности, норму может превысить уровень воды в Иртыше и Оби.

Анна Капустина