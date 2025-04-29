Пассажиров поезда высадили на «Гражданском проспекте» из-за бесхозного предмета

Утром 29 апреля пассажиров высадили из поезда на станции «Гражданский проспект» из-за бесхозного предмета, найденного в последнем вагоне, сообщает 78.ru.

По данным издания, инцидент случился в 9:20. К месту происшествия пришли две сотрудницы подземки с металлоискателями. Они проверили находку и не нашли ничего опасного. После этого пассажиры отправились дальше.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на капитально отремонтированной станции «Удельная» спустя два дня после торжественного открытия остановился эскалатор. В пресс-службе подземки подчеркнули, что остановка была технической.

Андрей Маркелов