Премьер Польши предложил отказаться от российского топлива за счет газа из США

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава хочет навсегда прекратить поставки российского газа, заменив их на топливо из США. Он уточнил, что власти страны уже ведут переговоры с Вашингтоном как по газовому сотрудничеству, так и по строительству атомных реакторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Нам очень важно придать новый импульс польско-американским отношениям. Мы говорим о больших электростанциях, но также мы говорили и о малых современнейших реакторах, которые в будущем будут источниками энергии, о газе и газовом сотрудничестве с США, что позволит успешно блокировать импорт газа из России – не только на основании санкций, но и постоянно»,— сказал Дональд Туск на заседании правительства (цитата по Strefa Inwestorow).

28 апреля Дональд Туск провел встречу с министром энергетики США Крисом Райтом. В их присутствии польская энергетическая компания Polskie Elektrownie Jdrowe и американская Westinghouse/Bechtel подписали соглашение о проектировании первой в Польше атомной электростанции.

В мае 2022 года правительство Польши в качестве санкционных мер досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России. В ответ правительство России ввело санкции в отношении компании EuRoPol GAZ — совместного предприятия «Газпрома» и польской PGNiG, которое владело участком газопровода Ямал—Европа на территории Польши.