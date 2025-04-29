Минимущества банкротит бывшего председателя КУМИ Дзержинска

Нижегородское министерство имущественных отношений подало иск о банкротстве предпринимателя Максима Рабина — бывшего руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Дзержинска. Согласно карточке дела в арбитражном суде, иск поступил 28 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сумма заявленных требований составляет почти 1,2 млн руб. Как пояснили «Ъ-Приволжье» в минимущества, ранее ведомство обратилось к Максиму Рабину о взыскании задолженности за пользование земельным участком на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. И в связи с неисполнением решения суда теперь вышло в суд с иском о признании предпринимателя банкротом.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам 2020 года Максим Рабин стал одним из самых богатых муниципальных чиновников региона, указав годовой доход в размере 120,5 млн руб., полученных с учетом ценных бумаг и банковских вкладов. КУМИ Дзержинска Максим Рабин возглавил в начале 2019 года. Ранее он работал в региональном теруправлении Росимущества, а до этого — руководителем многофункционального центра Нижнего Новгорода.

В должности руководителя КУМИ господин Рабин дважды становился фигурантом уголовного дела. Вместе с директором департамента ЖКХ Александром Платоновым его судили за преступную халатность, в результате которой девушка упала в яму с кипятком. В отношении Максима Рабина тогда уголовное преследование прекратили, назначив судебный штраф в размере 100 тыс. руб. Его коллега получил три года условно.

Весной 2023 года на Максима Рабина завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) из-за квартир, которые муниципалитет закупал в строящемся доме для расселения аварийного жилья.

Галина Шамберина