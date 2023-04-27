Глава комитета по управлению городским имуществом Дзержинска отправлен под домашний арест

Председатель городского комитета по управлению муниципальным имуществом Дзержинска Максим Рабин отправлен под домашний арест в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела по злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Суд постановил, что он будет находиться под домашним арестом до 24 июня 2023 года.

Городской суд Дзержинска установил, что при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2021 и 2022 годах Рабин заключил муниципальные контракты на поставку благоустроенных жилых помещений с одним из предпринимателей, заплатив ему аванс более 42,6 млн руб.

Глава КУМИ знал, что строительство нового дома затягивается, поэтому предприниматель не сможет предоставить городу пригодные для проживания квартиры в оговоренные сроки. Стремясь создать видимость успешной реализации программы переселения, Рабин организовал оформление соглашений о расторжении ранее заключенных контрактов по надуманным основаниям. При этом выплаченный бизнесмену аванс он обратно не потребовал. Вместо этого он заключил новые муниципальные контракты на предоставление квартир в этом же жилом доме и перечислил предпринимателю в качестве нового аванса более 21 млн руб.

В результате аварийные дома в сроки, предусмотренные программой переселения, не расселены. Права жителей аварийных многоквартирных домов нарушены, сроки реализации программы переселения сорваны.

Андрей Репин