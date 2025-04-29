Участвовавшим в боях в Курской области бойцам ВСУ дали до 16 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры пятерым военнослужащим 21-й отдельной мехбригады ВСУ: Владимиру Гаврилесу, Владимиру Марцинкевичу, Андрею Кухаришину, Андрею Кучеруку и Виктору Недашковскому. Их признали виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) за нападение на Курскую область. Фигурантам назначили от 15 до 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Осужденные вторглись в составе колонн ВСУ в Курскую область в августе-сентябре 2024 года. Они проследовали в сторону поселка Каучук и села Обуховка Кореневского района, и села Веселое Глушковского района.

Гаврилес, Марцинкевич, Кухаришин и Недашовский участвовали в удержании населенных пунктов. Они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, мешали работе властей, а также запугивали мирных жителей и не давали им эвакуироваться. Механик-водитель Кучерук в свою очередь подвозил подкрепления и припасы на боевые позиции.

26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Курской области. По данным СКР, за время оккупации курского приграничья погиб 191 мирный житель. Ранения получили 372 человека, включая 17 несовершеннолетних. Потерпевшими признали свыше 50 тыс. человек.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко