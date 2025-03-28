НМТП нарастил прибыль до 38,6 млрд рублей в 2024 году

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) в 2024 году увеличил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 31,8%, до 38,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель составил 29,3 млрд руб, сообщается в отчетности компании за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 15,3% и достигла 33,6 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 18,8%, до 19,1 млрд руб. Доход до налогообложения возросла на 31,4%, составив 43 млрд руб.

Группа компаний «Новороссийский морской торговый порт» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. В состав группы входят порт Новороссийск, лидирующий в Азово-Черноморском бассейне России, порт Приморск, крупнейший в Балтийском бассейне, а также порт Балтийск в Калининградской области. Контрольный пакет акций ПАО «НМТП» (62%) принадлежит ПАО «Транснефть».

Анна Гречко