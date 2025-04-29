ЦБ: у более 50% заемщиков есть ипотечная задолженность до 3 млн рублей

Во втором полугодии 2024 года количество заемщиков банков и микрофинансовых организаций (МФО) снизилось на 0,5 млн человек до 50,1 млн. Это первое сокращение с 2022 года, следует из данных Банка России. При этом число клиентов МФО выросло до 10 млн, увеличившись на 0,5 млн за полгода. Более половины ипотечных заемщиков имеют задолженность от 500 тыс. до 3 млн руб.

В банковском секторе количество кредитополучателей с тремя и более кредитами сократилось на 0,3 млн, теперь их около 12,7 млн. Однако на них приходится почти половина всей задолженности по розничным кредитам. Центробанк отметил, что доля ипотеки с суммами свыше 100 тыс. рублей уменьшилась в 1,7 раза в четвертом квартале 2024 года, и банки реже выдают ипотечные кредиты на сроки больше 30 лет.

Средний долг по кредитам наличными вырос до 463 тыс. руб. При этом каждый второй заемщик имеет задолженность до 250 тыс. руб., а четверть — менее или равна 100 тыс. руб.. Что касается ипотеки, средняя задолженность составляет около 2 млн руб. Кроме того, у 84% кредитополучателей остаток долга не превышает 5 млн рублей, а 29% заемщиков должны менее 1 млн руб.

Подробнее о ситуации с кредитами в банковских МФО — в материале «Ъ».