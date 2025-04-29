После атак ВСУ по Льгову в Курской области повреждено более 260 домов

Во время боевых действий в Курской области во Льгове повреждено 268 жилых домов, в том числе 18 многоквартирных. Еще несколько школ и детских садов нуждаются в ремонте. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

В результате атак вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью уничтожено коммерческое помещение, а также серьезно поврежден физкультурный центр, написал господин Хинштейн в Telegram-канале по итогам стратегической сессии по вопросам восстановления Курской области. До начала операции по освобождению территорий региона от ВСУ население Льгова составляло 16,8 тыс. человек, сейчас — около 16 тыс. Власти выдали десяти жителям сертификаты на жилье.

От жителей Льговского района поступило 160 заявлений на выдачу сертификатов. 152 дома уже обследовано, 22 из них признаны непригодными для проживания. В районе повреждено четыре школы, два храма и несколько объектов инфраструктуры. Пострадали многие сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, добавил врио губернатора.

О полном освобождении Курской области от украинских войск начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину 26 апреля. Глава государства поручил правительству разработать к 1 июля программу восстановления территорий региона.

О том, как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».