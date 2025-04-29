Квартальная прибыль HSBC упала на 30%

В первом квартале выручка британского банка HSBC снизилась на 15%, составив $17,7 млрд. Прибыль после уплаты налогов упала на 30%, до $7,6 млрд. Банк также объявил об обратном выкупе акций на $3 млрд, который он собирается завершить до публикации промежуточных результатов за 2025 год. Квартальные результаты HSBC оказались лучше прогнозов аналитиков, акции банка сегодня, 29 апреля, выросли на внебиржевых торгах на 1,5%.

При публикации отчетности HSBC предупредил о росте экономической нестабильности и макроэкономической неопределенности и заявил, что протекционистская торговая политика негативно влияет на настроения потребителей и бизнеса.

Сам банк продолжает реструктуризацию, о которой объявил в октябре прошлого года,— с 1 января он разделил бизнес на четыре подразделения. В частности, теперь операционная деятельность в Гонконге и Великобритании осуществляется разными подразделениями. По мнению аналитика сингапурского финансового холдинга DBS Bank Маньи Лю, «несмотря на неопределенность в мировой торговле, прогресс в реструктуризации HSBC продолжает оказывать позитивное воздействие с точки зрения сокращения издержек».

Яна Рождественская