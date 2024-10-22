Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

HSBC объявил о реструктуризации бизнеса

Британский банк HSBC объявил, что меняет свою организационную структуру с целью сократить расходы и оптимизировать бизнес.

С 1 января 2025 года HSBC будет разделен на четыре подразделения. Операционная деятельность в Гонконге и Великобритании теперь будет осуществляться двумя самостоятельными подразделениями. Коммерческий банковский бизнес за пределами Великобритании и Гонконга и институциональный банкинг будут объединены в одно подразделение. А четвертое будет заниматься управлением активами и частным банкингом.

Изменение структуры последовало за назначением Джорджа Эльхедери новым генеральным директором HSBC в начале сентября. Он ранее занимал должность финансового директора банка. Сегодня, 22 октября, руководство определилось с преемником господина Эльхедери на этой должности: им впервые в истории HSBC стала женщина, Пэм Каур.

HSBC хорошо отчитался за второй квартал нынешнего года, превзойдя ожидания аналитиков. После этого банк сообщил о выделении $3 млрд на обратный выкуп акций. Результаты третьего квартала будут опубликованы банком 29 октября.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...