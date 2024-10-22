HSBC объявил о реструктуризации бизнеса

Британский банк HSBC объявил, что меняет свою организационную структуру с целью сократить расходы и оптимизировать бизнес.

С 1 января 2025 года HSBC будет разделен на четыре подразделения. Операционная деятельность в Гонконге и Великобритании теперь будет осуществляться двумя самостоятельными подразделениями. Коммерческий банковский бизнес за пределами Великобритании и Гонконга и институциональный банкинг будут объединены в одно подразделение. А четвертое будет заниматься управлением активами и частным банкингом.

Изменение структуры последовало за назначением Джорджа Эльхедери новым генеральным директором HSBC в начале сентября. Он ранее занимал должность финансового директора банка. Сегодня, 22 октября, руководство определилось с преемником господина Эльхедери на этой должности: им впервые в истории HSBC стала женщина, Пэм Каур.

HSBC хорошо отчитался за второй квартал нынешнего года, превзойдя ожидания аналитиков. После этого банк сообщил о выделении $3 млрд на обратный выкуп акций. Результаты третьего квартала будут опубликованы банком 29 октября.

Кирилл Сарханянц