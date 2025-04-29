Компания «Азов-Тэк» модернизирует производство за 200 млн рублей

Предприятие "Азов-ТЭК", уникальный изготовитель легкосплавных дисков на юге России, получит льготный кредит для обновления производственных мощностей. Финансовую поддержку компании в размере 200 млн руб. предоставят федеральный и региональный Фонды развития промышленности, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Инвестиции будут направлены на обновление и масштабирование производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Производитель планирует удвоить текущий объем выпуска автомобильных колес с 500 тыс. до 1 млн штук в год, с перспективой дальнейшего роста до 1,5–2 млн. штук, уточняется в сообщении.

Напомним, компания «Азов-Тэк», реализует инвестиционный проект общей стоимостью около 2 млрд руб., в рамках которого в Азове появится новое предприятие по производству изделий машиностроения и металлообработки.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что завод автомобильных дисков в Азове увеличил производство на 8%.

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Валентина Любашенко