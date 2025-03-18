Азовский завод автомобильных дисков увеличил производство на 8%

Единственный на юге России производитель литых легкосплавных дисков — завод «Азов-ТЭК» — увеличил в 2024 году производство продукции на 8%, сообщила пресс-служба правительства Ростовской области.

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В настоящее время предприятие реализует инвестиционный проект по строительству нового комплекса на промышленной площадке в Азове. Его планируют ввести в эксплуатацию летом 2025 года. За счет нового комплекса компания рассчитывает увеличить объем производства изделий с 500 тыс. до 1 млн в год.

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Азов-ТЭК» зарегистрировано в г. Азове Ростовской области в 2005 году. Основная деятельность — производство комплектующих и принадлежностей для автомобилей. Согласно последнему опубликованному отчету о финансовых результатах, в 2023 году выручка организации составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 284,5 млн руб.

Валентина Любашенко