Ввод складов в I квартале сократился в Петербурге на 80% за год

По итогам I квартала 2025 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию четыре складских комплекса общей площадью 24 тыс. кв. метра. Такой показатель на 80% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании Maris.

Среди введенных комплексов ПСК Шушары (11,3 тыс. кв. метров), СК Шушары (6,8 тыс.), Технопарк Шушары (4,3 тыс.). Четвертый объект построен под собственные нужды компании «Гарвин» (1,5 тыс.).

Наибольшая доля в общем объеме предложения качественных складских комплексов приходится на проекты класса А — 77%, класса В — 23%. На рынке Петербурга впервые за несколько лет не ввели в эксплуатацию ни одного проекта класса А. Весь прирост предложения пришелся на В.

До конца года должны ввести около 1,12 млн кв. метров складской недвижимости. Чуть больше трети из них относятся к спекулятивным. В текущем году ожидается ввод второй очереди комплекса «100К» (82 тыс. кв. метров), третьей очереди «Армада Парка» (70 тыс. кв. метров), третьей очереди «Новоселья» (45 тыс. кв. метров) и других объектов.

«В условиях острого дефицита вакантного предложения на рынке сохраняется давление на ценовые индикаторы. Средний диапазон запрашиваемых арендных ставок по итогам 1 квартала достиг уровня 1 000 – 1 400 рублей за кв.м. в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению»,— добавили в компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем сделок на рынке складской недвижимости Петербурга за год снизился в 1,7 раза.

Татьяна Титаева