В Ростове-на-Дону вынесли приговор участникам террористического сообщества

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемым в участии в террористическом сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Согласно следственной информации, подсудимые, находясь в г. Мелитополе (Запорожская область) добровольно стали участниками террористического сообщества. Они занимались приобретением и транспортировкой огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, изготавливали из них СВУ, а также совершали акты международного терроризма.

В марте 2022 года Горлов и Петров по поручению руководителя террористического сообщества оборудовали в Мелитополе тайники для хранения боеприпасов и оружия. В тот же период Зуеву было поручено подобрать соучастника планируемого акта с навыками стрельбы из гранатомета. Так к сообществу присоединился Жуков. Он выбрал рядом с одним из мест выдачи гумпомощи РФ жителям Мелитополя автомобиль, который начинил взрывчаткой.

Однако довести дело до конца не удалось: в ходе оперативных мероприятий с 3 по 8 апреля 2022 года правоохранители задержали Горлова Игоря Юрьевича, Голубева Андрея Юрьевича, Жукова Александра Анатольевича, Зуева Владимира Александровича и Петрова Юрия Анатольевича. Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 361 УК РФ.

Так, подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы на срок: Горлову — 14 лет в исправительной колонии строгого режима, Голубеву —12 лет в исправительной колонии строгого режима, Жукову — 12 лет в исправительной колонии строгого режима, Зуеву — 11 лет в исправительной колонии строгого режима и Петрову- 14 лет в исправительной колонии строгого режима.

Отметим, что Андрей Голубев был сержантом пограничной службы Украины, Игорь Горлов и Александр Жуков служили в ВСУ, Владимир Зуев состоял в частях украинской территориальной обороны. 62-летний Владимир Зуев проходил службу в ВСУ в 2016–2021 годах. Самому младшему из подсудимых 36 лет.

Мария Хоперская