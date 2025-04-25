В Петербурге задержали блогера, на видео распивавшего водку в кабине машиниста метро

В Петербурге полиция задержала блогера, который опубликовал видео с распитием водки в кабине машиниста метро. Молодой человек уехал в отделение из своей съемной квартиры на улице Белышева, сообщили в пресс-службе регионального главка.

Как рассказали в полиции, накануне правоохранители обнаружили в Telegram видео, на котором молодые люди сидят в кабине машиниста метро, один из них держит в руках бутылку водки и пьет из нее.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Поиском подозреваемых занялись оперативники регионального Центра по противодействию экстремизму и угрозыска Центрального района.

«Сегодня утром основной участник "перфоманса" в метро был полицейскими установлен и задержан. Им оказался 24-летний уроженец Салехарда, проживающий в городе Пушкино Московской области»,— сообщили в ГУ МВД.

Также полицейские установили личности двух других участников этого «мероприятия» — 15-летних жителей Петербурга. Уже приняты меры к их задержанию, добавили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец в Шушарах распылил перцовый баллончик в сторону пассажиров автобуса.

Дарья Астанина