Преподавателя ННГУ решили уволить после скандала с трупами животных

Коллектив кафедры уголовного права и процесса юридического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского (ННГУ) единогласно решил прекратить трудовые отношения с преподавательницей Галиной Петровой, в квартире которой неделю назад обнаружили более 10 трупов животных и фрагменты их тел, упакованные в пакеты. Окончательное решение должен принять ученый совет в мае, сообщил представитель вуза Алексей Никонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Вся эта история с живодерней несовместима с высоким званием преподавателя университета»,— добавил он. 21 апреля Галину Петрову отстранили от работы.

Как писал «Ъ-Приволжье», 21 и 22 апреля полицейские приезжали на вызов к дому №2к3 на улице Сусловой, где находится квартира преподавательницы. На второй день правоохранители изъяли оттуда останки животных, а истощенных, но живых кошек и собак передали зооволонтерам. Расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными, Галина Петрова проходит по нему свидетелем. В телефоне у ее сына Андрея волонтеры нашли фотографии замученных котят и щенков, его забрали в психиатрическую больницу.

Зооволонтеры нашли в Нижнем Новгороде еще одну квартиру Галины Петровой на улице Хохлова. Как сообщила зоозащитница Лара Саплина, добровольно открывать хозяйка отказалась, поэтому силовикам пришлось выломать дверь. По словам активистов, внутри были трупы котят и щенков с выколотыми глазами и банки с фрагментами их тел. Полицейские забрали животных, а Галину Петрову отвезли в ее квартиру на улице Сусловой.

Елена Ковалева