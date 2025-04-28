ННГУ отстранил преподавателя после скандала с найденными у нее трупами животных

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского (ННГУ) отстранил от работы преподавателя юридического факультета Галину Петрову, сообщил представитель вуза Алексей Никонов. Ранее в ее квартире нашли более 10 трупов животных и фрагменты их тел, упакованные в пакеты. Расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными.

«От занятий мать живодера отстранена еще 21 апреля. Университет словил много хейта от комментаторов в соцсетях. Все понимают, что ситуация мерзкая и возмутительная. Но давайте действовать без истерик и угроз, последовательно и в правовом поле»,— написал Алексей Никонов.

Как писал «Ъ-Приволжье», 21 и 22 апреля в полицию обратились жители дома №2к3 на улице Сусловой, они пожаловались на трупный запах и агрессивное поведение соседа. Прибывшие на место правоохранители изъяли из квартиры останки животных, а истощенных, но живых кошек и собак передали зооволонтерам. Галину Петрову отправили в медучреждение вместе с ее сыном Андреем, до 2021 года он также был сотрудником юрфака ННГУ.

Елена Ковалева