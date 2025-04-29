Годовая инфляция в Свердловской области на март составила 11,4%

В марте 2025 года инфляция в Свердловской области составила 0,55% и ускорилась до 11,4% в годовом выражении, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка РФ. Основной вклад в инфляцию внесли услуги, несмотря на снижение цен на некоторые продукты и электронику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сильнее всего цены в марте выросли на поездки на Черноморское побережье, что связано с ростом спроса на отдых в южных регионах России перед летним сезоном. Из-за этого подорожали авиа- и железнодорожные билеты, а также путевки. Аренда жилья также увеличилась, что объясняется ростом спроса на съемные квартиры после отмены льготной ипотеки.

Среди продуктов питания в прошлом месяце подорожали кофе и сыр. Цены на кофе выросли из-за неурожая в странах-производителях, а сыр подорожал из-за увеличения затрат на молочное сырье и зарплаты для сотрудников. Продукты из рыбы также продолжают дорожать из-за снижения объемов вылова. В то же время на Среднем Урале подешевели яйца (так как их включили в список социально значимых товаров), а также некоторые фрукты и огурцы, что связано с ростом производства и сезонным увеличением предложения. Благодаря укреплению рубля подешевели апельсины, груши и виноград.

По той же причине снизились цены на телевизоры, ноутбуки, смартфоны и наушники. Кроме того, замедлился рост цен на новые и подержанные легковые автомобили из-за небольшого падения спроса.

Как считают в Банке России, цены будут быстро расти, так как спрос в экономике расширяется быстрее возможностей производства. «Для того чтобы инфляция устойчиво снижалась, необходим более сдержанный рост спроса и продолжительный период высоких ставок по депозитам и кредитам. Регулятор прогнозирует, что годовая инфляция снизится до уровня 4% в 2026 году»,— сообщили в Центробанке.

Напомним, по итогам февраля инфляция в Свердловской области составила 11,2%. Тогда ее рост был связан с переносом возросших затрат производителями и поставщиками в цены и повышенный спрос на отдельные товары в преддверии праздников.

Ирина Пичурина