Годовая инфляция в Свердловской области выросла до 11,2% в феврале

В Свердловской области в феврале 2025 года годовая инфляция выросла до 11,2%, сообщила пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, рост инфляции связан с несколькими факторами, включая перенос возросших затрат производителями и поставщиками в цены и повышенный спрос на отдельные товары в преддверии праздников.

В частности, рост цен зафиксирован на парфюмерию и косметику, электронику, обувь, бытовую технику, автомобили. Подорожали продукты питания: мясо птицы, говядина, колбасные изделия, молочная продукция и картофель.

По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Олега Оборина, Банк России может влиять на спрос с помощью ключевой ставки. «Когда ключевая ставка заметно выше текущей инфляции, вклады приносят ощутимый доход, а обслуживание кредитов, наоборот, обходится существенно дороже, поэтому люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. Спрос на товары и услуги при этом снижается, что приводит к замедлению роста цен»,— пояснил господин Оборин.

Благодаря укреплению рубля туристические поездки в Египет и страны Закавказья подорожали не так значительно, как в прошлом году, а туры в Юго-Восточную Азию стали дешевле.

В целом по России годовая инфляция в феврале замедлилась, однако все еще превышает целевой уровень в 4%.

Напомним, уровень годовой инфляции в Свердловской области в январе составил 10,6%. Главными причинами ускорения роста цен в Свердловской области называли повышенные издержки производителей и поставщиков товаров и услуг, сокращение предложения отдельных продовольственных товаров. В начале года годовой темп прироста цен на продукты почти не изменился.

Полина Щуцкая