Депутат Госсовета Татарстана и руководитель регионального отделения партии ЛДПР Руслан Юсупов направил обращение в Минэкологии республики с просьбой провести рейды на водных объектах. Об этом господин Юсупов заявил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госсовета Татарстана попросил Минэкологии провести рейды на водных объектах

Фото: Telegram-канал @RuslanUsupovR Депутат Госсовета Татарстана попросил Минэкологии провести рейды на водных объектах

Фото: Telegram-канал @RuslanUsupovR

Депутат Госсовета Татарстана сообщил, что множество труб сбрасывает нечистоты в водные объекты республики, из-за чего поступает большое количество жалоб.

«Мы обязаны ужесточить меры и штрафные санкции к тем организациям, которые загрязняют нашу среду», — рассказал Руслан Юсупов.

Парламентарий также попросил Минэкологии Татарстана предоставить информацию об установленных в 2025 году фактах незаконного сброса сточных вод и привлечения виновных лиц к ответственности.

«Требуем жесткого контроля за ситуацией, чтобы никто не оставался безнаказанным за загрязнение наших водоемов!», — заявил депутат Госсовета республики.

Ранее инспекторы Минэкологии Татарстана выявили трубу, по которой в озеро Средний Кабан в Казани сбрасываются сточные воды.

Диана Соловьёва