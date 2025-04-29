Депутат Госсовета Татарстана попросил Минэкологии провести рейды на водных объектах
Депутат Госсовета Татарстана и руководитель регионального отделения партии ЛДПР Руслан Юсупов направил обращение в Минэкологии республики с просьбой провести рейды на водных объектах. Об этом господин Юсупов заявил в своем Telegram-канале.
Депутат Госсовета Татарстана попросил Минэкологии провести рейды на водных объектах
Фото: Telegram-канал @RuslanUsupovR
Депутат Госсовета Татарстана сообщил, что множество труб сбрасывает нечистоты в водные объекты республики, из-за чего поступает большое количество жалоб.
«Мы обязаны ужесточить меры и штрафные санкции к тем организациям, которые загрязняют нашу среду», — рассказал Руслан Юсупов.
Парламентарий также попросил Минэкологии Татарстана предоставить информацию об установленных в 2025 году фактах незаконного сброса сточных вод и привлечения виновных лиц к ответственности.
«Требуем жесткого контроля за ситуацией, чтобы никто не оставался безнаказанным за загрязнение наших водоемов!», — заявил депутат Госсовета республики.
Ранее инспекторы Минэкологии Татарстана выявили трубу, по которой в озеро Средний Кабан в Казани сбрасываются сточные воды.