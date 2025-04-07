Госинспекторы Минэкологии Татарстана выявили трубу, по которой в озеро Средний Кабан в Казани сбрасываются сточные воды. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На озере Средний Кабан обнаружили трубу, по которой сбрасывают сточные воды

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана На озере Средний Кабан обнаружили трубу, по которой сбрасывают сточные воды

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана

После жалоб казанцев на неприятный запах от воды экологи провели проверку на прилегающей территории — д. 124 корп. 5 по ул. Хади Такташа.

В ходе обследования выявлена труба, по которой осуществляется сброс сточных вод в озеро Средний Кабан.

Ранее министерство направило запрос в исполком Казани, чтобы определить правообладателя данной ливневой сети. По сведениям управления архитектуры и градостроительства, эксплуатирующей организацией может являться МУП «Городское благоустройство».

Все собранные материалы с места обследования будут направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Дарья Сайфиева